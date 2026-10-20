Снегоходы вместо накоплений: Доктор Мясников рассказал, на что тратит деньги

Доктор Мясников признался, что тратит все деньги на путешествия и увлечения

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о своем подходе к распоряжению заработанными средствами. В личном телеграм-канале он написал, что тратит деньги на поездки и личные увлечения, а не занимается накоплениями.

Поводом для комментария стал вопрос подписчика, связавшего занятия спортом в жизни доктора с предположением о его значительных доходах. Мясников возразил собеседнику, заметив, что сторонние представления о его материальном положении заметно завышены.

По словам телеведущего, существенная доля его заработка уходит на путешествия, автомобили повышенной проходимости, снегоходы, квадроциклы и водную технику. При этом он отметил, что свободных средств для крупного займа у него, скорее всего, не нашлось бы, поскольку он предпочитает направлять деньги на поддержание комфортного образа жизни.

Размышляя о состоятельности, Мясников привел разговор с одним из российских предпринимателей, который жаловался на ощущение тупика даже при нахождении на собственной яхте. Доктор выразил мнение, что материальный достаток сам по себе не обеспечивает удовлетворенности, а настоящее благополучие — это возможность жить по своим желаниям, не становясь зависимым от денег.

Ранее доктор Мясников объяснил, почему американцы считают куриную кожицу опасной.

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