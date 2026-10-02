Одна проверка в квитанции может помочь избежать переплаты за ЖКХ

Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, потребителям рекомендуется проверять данные в платежных документах. В первую очередь необходимо обращать внимание на соответствие тарифов и объемов потребления. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илью Долматова.

В квитанциях нужно проверять тарифы и показания счетчиков

По словам специалиста, основные параметры для проверки — действующие тарифы и объемы оказанных услуг. Актуальные расценки можно узнать на сайтах региональных органов тарифного регулирования.

Особое внимание следует уделять показаниям приборов учета. Если данные счетчиков не были переданы вовремя, начисления могут рассчитываться по средним показателям за предыдущий период или по установленным нормативам.

Сумма в платежке может измениться из-за роста потребления

Эксперт отметил, что увеличение размера платежа не всегда связано с ошибкой в расчетах. Причиной может быть фактическое увеличение потребления коммунальных ресурсов.

Кроме того, тарифы с 1 октября будут меняться по-разному в разных регионах. Стоимость услуг может отличаться даже внутри одного субъекта РФ в зависимости от муниципального образования, поэтому жителям рекомендуют сравнивать начисления с официально утвержденными ставками.