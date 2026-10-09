В России появился школьный Citymax 8: какие системы безопасности получил автобус

«За рулем»: автобус Citymax 8 получил защиту от движения с открытой дверью

Общество

Автобус Citymax 8 получил заводскую школьную модификацию с соответствующим цветографическим оформлением и расширенным набором оборудования для перевозки детей. В конструкции предусмотрены дополнительные средства пассивной и активной безопасности, системы наблюдения и оснащение для экстренных ситуаций, сообщает журнал «За рулем».

Какие системы безопасности получил школьный автобус

Пассажирские места оборудовали четырехточечными ремнями безопасности. В автобусе также предусмотрены ограничитель максимальной скорости, оранжевые проблесковые маячки и два отдельных места для сопровождающих.

Для контроля за обстановкой установили систему видеонаблюдения. В салоне есть кнопка экстренного вызова, сигнализация при движении задним ходом, огнетушители, аптечки и аварийный инвентарь.

Электроника блокирует начало движения при открытой двери. Тормозная система оснащена дисковыми механизмами на всех колесах, а горный тормоз входит в базовую комплектацию.

Подготовка к зиме и конструкция кузова

Для эксплуатации в холодное время года автобус оборудовали предпусковым подогревателем и системой отопления салона. Задняя пневматическая подвеска с функцией поддержания уровня пола должна способствовать сохранению заданного положения кузова при изменении нагрузки.

Кузов спроектирован по схеме замкнутых шпангоутов, которая призвана повысить пассивную безопасность при ДТП. Нижнюю часть и скрытые полости защищают антикоррозионными составами, а наружные панели выполнены из композитных материалов, устойчивых к коррозии.

Светодиодные фары дополняют оснащение автобуса.

Дизельный двигатель и запас хода

Citymax 8 оснащается дизельным двигателем G51D мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 420 Н·м. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Объем топливного бака составляет 130 литров, что позволяет реже останавливаться для заправки во время поездок.

В заводской школьной версии Citymax 8 сочетаются специализированное оборудование для перевозки детей, системы контроля и решения, рассчитанные на эксплуатацию в разных погодных условиях. Информация о стоимости автобуса и сроках начала поставок в исходном материале не приводится.

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