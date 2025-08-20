Курский кадет спас деда из-под завалов после удара дрона: школьника ждет награда МЧС

Курского школьника представят к ведомственной награде МЧС России — 12-летний кадет спас своего деда, оказав первую помощь после атаки беспилотника. В качестве поощрения подростка также ждет путевка в детский лагерь. Об этом сообщает ТАСС.

12-летний Тимофей Алексанкин из Курска получит ведомственную награду Министерства по чрезвычайным ситуациям. Подросток проявил недетское мужество и самообладание в ночь на 15 августа, когда беспилотник атаковал их дом на улице Союзной. Не растерявшись, школьник самостоятельно откопал из-под завалов и оказал первую медицинскую помощь своему дедушке.

Тимофей учится в кадетском классе МЧС, что, несомненно, помогло ему действовать решительно. Помимо награды, юного героя ждет десятидневный отдых в одном из детских лагерей Тулы, чтобы восстановить силы перед началом учебного года. По последней информации, жизнь спасенного дедушки мальчика уже вне опасности, и вскоре его выпишут из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось о том, что Смоленское МЧС опубликовало провокационный ролик о безопасности.