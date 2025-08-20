МЧС Смоленска выложило ролик, где спасатель не спас девушку

Смоленское МЧС выпустило провокационный социальный ролик, в котором спасатель демонстративно не ловит падающую девушку. В ведомстве пояснили, что в этом и заключается главный посыл — безопасность человека начинается с его собственной ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

Управление МЧС по Смоленской области решило доносить идеи безопасности до населения нестандартными методами. На официальной странице ведомства появился видеоролик, мгновенно вызвавший шквал обсуждений. На кадрах девушка падает на спину, рассчитывая, что сотрудник МЧС ее обязательно поймает. Однако спасатель спокойно проходит мимо.

Первоначально некоторые пользователи соцсетей восприняли ролик как свидетельство безразличия спасателей. Однако в пресс-службе главка позже разъяснили, что это была специальная задумка. Главная мысль кампании — не перекладывать ответственность на других, а в первую очередь самому думать о своей безопасности. Девушку в итоге поймали, а инцидент был тщательно спланирован и поставлен. В МЧС надеются, что такой неожиданный формат заставит людей серьезнее относиться к правилам собственной защиты.

