В Республике Саха (Якутия) по решению суда в доход государства обращено имущество бывшего генерального директора управления автомобильных дорог, осужденного за получение взяток. Иск о конфискации активов подал прокурор региона после того, как правоохранительные органы выявили несоответствие между официальными доходами чиновника и его тратами, передает « Российская газета ».

Следствие установило, что в 2023 году семья экс-руководителя приобрела дорогостоящую недвижимость и другие активы, стоимость которых многократно превышала их легальные заработки. На банковских счетах мужчины и его родственников также фиксировались крупные поступления неустановленного происхождения.

По итогам судебного разбирательства казне переданы денежные средства на общую сумму около ₽38 млн, а также $1500. Кроме того, арестованы более ₽10 млн, находившиеся на счетах несовершеннолетних детей фигуранта дела. В перечень изъятого имущества вошла московская квартира стоимостью свыше ₽12 млн, автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX 200T, ювелирные изделия на сумму более ₽34,5 млн, а также восемь объектов недвижимости и земельных участков в Якутске.