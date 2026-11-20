В настоящее время на мосту на улице Циолковского проходит первый этап капитального ремонта. Старое покрытие уже снято, сейчас рабочие приступают к демонтажу межбалочных креплений и расчистке опорных узлов. В дальнейшем строители полностью заменят опоры, установят новые несущие элементы, уложат гидроизоляцию и асфальт.

Напоминаем, что в связи с ремонтом изменилась схема движения на перекрестке с Октябрьским бульваром. Автомобили движутся по временному объездному мосту — по одной полосе в каждом направлении. Для удобства водителей светофоры перенастроены: зеленый сигнал теперь горит дольше, что помогает избежать заторов.



Ранее проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза». Окончание работ запланировано в 2027 году.



Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям: они необходимы, чтобы сделать инфраструктуру нашего города надёжной и безопасной.