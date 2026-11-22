Большинство жителей России — 83% — не считают обращение к психологу чем-то постыдным. Однако в случае тяжелой жизненной ситуации воспользоваться помощью такого специалиста готовы лишь 5% респондентов. Такие данные приводит Центр исследований общества «Знания» по итогам опроса, оказавшегося в распоряжении ТАСС .

Исследование было приурочено ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября. В ноябре 2026 года в опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

«По данным опроса, большинство россиян (83%) не считают стыдным обращаться к психологу, однако в тяжелой жизненной ситуации за поддержкой к нему обратились бы лишь 5% россиян. Причем готовность воспользоваться помощью специалиста выше среди молодежи: 9% из числа 18-24-летних не против поделиться переживаниями с психологом, среди 25-34-летних — каждый восьмой опрошенный (12%)», — говорится в сообщении.

При возникновении личных трудностей респонденты чаще всего предпочитают обсуждать переживания с семьей (69%) и друзьями (34%). Еще 15% участников опроса указали, что стараются справляться с проблемами самостоятельно.

Мнения относительно способности нейросетей заменить психологов в обозримом будущем разделились. Допускают такую возможность 48% опрошенных, тогда как 45% полагают, что этого не произойдет. При этом большинство респондентов говорят лишь о частичной замене, о полной — менее 10%.

Нейросетями пользуются две трети участников опроса (67%). Однако доверяют искусственному интеллекту обсуждение личных переживаний немногие — такой опыт есть лишь у каждого десятого (11%). Среди молодежи 18-24 лет этот показатель заметно выше: личными переживаниями с нейросетями делятся 33% респондентов этой возрастной группы.

Из тех, кто все же обсуждает свои эмоции с ИИ, 60% редко следуют полученным советам или не делают этого никогда. Применяют рекомендации нейросетей на практике 39% таких пользователей. В целом же большинство пользователей ИИ (84%) не готовы доверять искусственному интеллекту в вопросах личных переживаний и эмоций. Противоположной позиции придерживаются 15%, а среди молодежи 18-24 лет доля доверяющих достигает 28%. Более половины всех опрошенных (57%) считают советы ИИ по психологическим вопросам скорее опасными, тогда как четверть (27%) придерживается обратного мнения.

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