По данным эксперта, кофе с молоком занимает 12,26% в структуре спроса среди всех категорий покупок, американо — 2,5%, авторские напитки — 3,42%. Внутри молочной группы лидируют капучино, латте и раф — именно их чаще всего называют, когда просят «то же, что в прошлый раз».

В сети отметили, что молочный кофе обходит американо в пять раз, и часто это не про разницу во вкусе: молочный напиток дольше готовят и дольше пьют, его берут те, кому не нужно спешить, а американо чаще выбирают те, кто заходит по пути или по привычному маршруту. В большинстве случаев в заказе отражается то, как устроен день самого человека.

Ночные заказы составляют относительно небольшую часть общего потребления, однако мужчины выбирают кофе в этот период почти в полтора раза чаще женщин. На новинки приходится меньше четырех процентов спроса: человек охотно пробует незнакомое один раз, но возвращается к тому, что хорошо знает. Для формирования устойчивого спроса необходимо, чтобы продукт органично вписался в привычный сценарий.

Психолог Валерия Лапшина объяснила причину устойчивости выбора: по ее словам, выбор кофе часто показывает, как человек ведет себя в ситуациях с минимальным риском, и большинство в такой ситуации выбирает не лучшее, а уже знакомое. Эксперт также связала эту устойчивость с концепцией когнитивной экономии: решения, где цена ошибки невелика, психика стремится автоматизировать, чтобы высвободить ресурс для более сложных задач. Кроме того, привычка выполняет защитную функцию, поддерживая внутреннее спокойствие и последовательность и помогая избежать когнитивного диссонанса.

Представители сети резюмировали, что оба сценария одинаково естественны: привычный напиток дает человеку необходимую стабильность в течение дня, а интерес к авторским решениям появляется, когда есть ресурс для экспериментов.

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