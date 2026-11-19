Россия и Кения рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения, которое позволит пассажирам путешествовать между двумя странами без пересадок. Однако окончательное решение будет зависеть от экономической целесообразности и заинтересованности перевозчиков. Об этом сообщает газета « Известия ».

В дипломатическом представительстве пояснили, что организация прямых рейсов рассматривается как перспективная задача. Практическую реализацию проекта должны проработать транспортные ведомства России и Кении. При этом необходимо оценить экономическую обоснованность маршрута и возможность его организации.

Конкретные сроки открытия авиасообщения пока не называются. Также неизвестно, какие авиакомпании могут выполнять полеты, из каких российских городов предполагается отправлять самолеты и какие аэропорты Кении смогут принимать рейсы. Информации о предварительном расписании и стоимости билетов также нет.

Одновременно Россия обсуждает восстановление или запуск прямых перелетов с другими государствами. В частности, власти Бразилии заинтересованы в установлении регулярного авиасообщения с российскими городами. По информации российского посольства, реализация этой инициативы будет зависеть от спроса, коммерческих расчетов авиакомпаний и действующих авиационных требований.

Еще одним направлением переговоров остается Мексика. Ранее сообщалось, что представители двух стран ищут возможности для возобновления прямого воздушного сообщения. Однако конкретные решения о начале полетов в опубликованных материалах не приводятся.

Таким образом, прямые рейсы между Россией и Кенией пока находятся на стадии обсуждения. Сам факт переговоров не означает, что маршрут уже утвержден или билеты скоро поступят в продажу. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от решений профильных ведомств и практической заинтересованности авиаперевозчиков.