Некоторые религиозные святыни нуждаются в особом уходе и условиях содержания, которые крайне сложно организовать в обычной городской квартире. Как рассказал общественный деятель Михаил Иванов в интервью изданию ИА «Кулик», определенные категории икон и реликвий правильнее передавать на хранение в действующие храмы.

В первую очередь это относится к ковчегам с частицами мощей. Согласно церковным канонам, подобные святыни должны находиться в отдельном помещении, где не живут люди — в таких комнатах не спят, не принимают пищу и не допускают домашних животных. Если выделить изолированное пространство в квартире невозможно, эксперт рекомендует передать ковчег в церковь, где для него обеспечат должные условия.

Отдельного внимания заслуживает физическое состояние святых образов. Если икона сильно обветшала, красочный слой осыпается, а лик святого практически стерся, держать ее дома не следует. Аналогичное правило распространяется на старые бумажные иконы, которые уже невозможно восстановить — их также лучше отнести в храм.

Правила обращения со святынями и живописью

Михаил Иванов также обратил внимание на разницу между каноническими иконами и живописными полотнами на библейские сюжеты. Произведения искусства на религиозную тематику не предназначены для молитв, поэтому размещать их в «красном углу» рядом со святыми образами не рекомендуется.

Кроме того, общественный деятель призвал верующих бережно относиться к религиозным предметам и не оставлять их без должного внимания. По его словам, недопустимо годами хранить иконы среди ненужных вещей, где они покрываются пылью. Если святыня больше не используется по назначению или в доме нет подходящих условий для ее сохранения, ее всегда можно передать в ближайший храм.