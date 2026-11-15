Налоги и бюджет: В Минфине объяснили отказ включать банки и МФО в плательщики налога на сверхприбыль

Минфин объяснило отказ включать банки и МФО в плательщики налога на сверхприбыль

Общество

Министерство финансов Российской Федерации не поддерживает идею распространения налога на сверхдоходы на кредитные организации, микрофинансовые организации (МФО), а также на компании, занимающиеся организацией и проведением азартных игр. Об этом на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Отвечая на соответствующее предложение депутатов, замминистра пояснил, что включение финансового и игорного секторов выходит за рамки концепции рассматриваемого документа. По его словам, механизм изъятия сверхприбыли ориентирован исключительно на сырьевые компании, получающие конъюнктурную ренту из-за колебаний цен на мировых рынках полезных ископаемых, к которым банки, МФО и букмекеры отношения не имеют.

Действующая налоговая нагрузка на игорный бизнес

Отдельно представитель Минфина напомнил, что уровень фискальной нагрузки на организаторов азартных игр уже был существенным образом пересмотрен ранее. С 1 января 2026 года для букмекерских контор и тотализаторов вступили в силу обновленные правила налогообложения: для них введен налог в размере 7% с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, а также установлена обязанность уплачивать налог на прибыль организаций по стандартной ставке 25%.

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