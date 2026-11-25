У православных христиан 28 ноября 2026 года начинается Рождественский (Филиппов) пост — последний многодневный пост в календарном году. Он продлится 40 дней и завершится 6 января 2027 года включительно, а уже 7 января , в праздник Рождества Христова, ограничения снимаются.

На протяжении всех 40 дней из рациона исключаются продукты животного происхождения:

мясо, птица и колбасные изделия;

молоко, сыр, творог, сметана и сливочное масло;

яйца, а также выпечка и сладости с их добавлением;

крепкие алкогольные напитки.

Основу меню составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи, сухофрукты, постные супы и домашние соленья.

Календарь питания по периодам и правила на сочельник

По строгости Рождественский пост уступает Великому, однако ближе к Рождеству требования усиливаются. Распространенный календарь для мирян делится на три этапа:

С 28 ноября по 19 декабря. Рыбу разрешается употреблять во все дни недели, кроме среды и пятницы. Исключением станет 4 декабря (праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы) — несмотря на то, что в 2026 году это пятница, рыба в этот день допускается.

С 20 декабря по 1 января. Рыба разрешена только по субботам и воскресеньям.

Со 2 по 6 января. Самый строгий отрезок поста: рыбу полностью исключают, оставляя в рационе простую растительную пищу.

В последний день поста — 6 января (Рождественский сочельник) — по традиции воздерживаются от еды до появления первой звезды, а вечером подают сочиво из вареной пшеницы или риса с медом, изюмом и сухофруктами. Возвращаться к обычной пище 7 января рекомендуется постепенно, без перегрузки организма тяжелыми блюдами.

Духовные ограничения, Новый год и исключения по здоровью

Помимо ограничений в еде, верующим советуют отказаться от шумных развлечений, избегать конфликтов, сквернословия, сплетен и осуждения окружающих, уделяя больше внимания молитве, посещению храма, общению с близкими и помощи нуждающимся. В период поста в церквях не совершаются венчания, хотя регистрация брака в ЗАГСе не запрещена (праздничное застолье при этом рекомендуют перенести).

Встречать Новый год в семейном кругу церковь не запрещает: постящимся важно сохранять умеренность за столом и не злоупотреблять алкоголем, а при необходимости можно приготовить одновременно постные и обычные блюда для разных членов семьи.

Послабления в соблюдении поста допускаются для беременных и кормящих женщин, маленьких детей, пожилых людей, граждан с заболеваниями, лиц, занятых тяжелым физическим трудом, а также путешественников. При наличии медицинских противопоказаний рацион следует согласовать с врачом, а меру поста — со священником.