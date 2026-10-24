«Лечебные» жуки-знахари: врач предупредил о пневмонии, васкулите и повреждении клеток

Поедание живых жуков-знахарей (Ulomoides dermestoides) может обернуться пневмонией, васкулитом и повреждением генетического материала в здоровых клетках. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора Малышева института хирургии Пироговского университета Сергей Симбирцев.

По его словам, безопасность систематического употребления этих насекомых человеком изучена недостаточно, а допустимые дозировки не установлены. Потенциальную опасность представляют защитные выделения жуков с бензохинонами: в лабораторных исследованиях они показали цитотоксические и генотоксические свойства, то есть способность повреждать клетки и их генетический материал — причем не только опухолевые, но и нормальные.

Симбирцев подчеркнул, что лабораторные данные не позволяют напрямую оценить вероятность и тяжесть таких повреждений при употреблении живых насекомых. В медицинской литературе описаны отдельные случаи нежелательных явлений: острая эозинофильная пневмония и кожный васкулит с геморрагической сыпью. Также описан случай обнаружения непереваренных насекомых при колоноскопии у пациента с воспалением слизистой толстой кишки. Дополнительные риски — аллергические реакции, включая тяжелые системные, а также микробное и паразитарное загрязнение насекомых, особенно при разведении и хранении без санитарного контроля.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет отказ от назначенного лечения в пользу методов с недоказанной эффективностью. При подагре это повышает риск повторных приступов артрита, образования тофусов, хронического воспаления и необратимого повреждения суставов, а при артрозе — усиливает боль, ограничивает подвижность и ухудшает качество жизни.

При подозрительных симптомах после употребления жуков Симбирцев советует немедленно прекратить прием и обратиться за медпомощью, при возможности связаться с токсикологическим центром. Если насекомые еще во рту, их нужно удалить и прополоскать рот водой. Самостоятельно вызывать рвоту, промывать желудок, принимать активированный уголь или слабительные без назначения врача не рекомендуется. Медику следует сообщить предполагаемый вид насекомых, их количество, длительность употребления и время появления симптомов, а также по возможности сохранить образец или фотографию. Специфического антидота для токсических воздействий, связанных с Ulomoides dermestoides, не разработано.