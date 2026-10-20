Превышен лимит в 8 часов: за что управляющим компаниям урежут платежки

Минстрой разрешил обнулять счета за горячую воду ниже +40 градусов

Общество

Министерство строительства и ЖКХ РФ в письме № 59008-ДН/04 уточнения зафиксировало нормативы и правила снижения платы за горячее водоснабжение вплоть до 100% обнуления. Полный сброс начислений положен при отсутствии воды в течение всего месяца или при ее охлаждении ниже +40 °C. Для оформления снижения стоимости гражданам необходимо фиксировать факты нарушений через аварийно-диспетчерскую службу. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Нормативы отключений и шкала снижения платы

  • Допустимые лимиты отключения: не более 8 часов суммарно за один месяц и не более 4 часов подряд за один раз.
  • Штраф за просрочку: за каждый час превышения установленного лимита отключения размер платы снижается на 0,15%.
  • Полное обнуление: если услуга не оказывалась в течение всего календарного месяца, начисление за горячее водоснабжение снижается на 100%.
  • Температурный стандарт: норматив температуры горячей воды составляет от +60 °C до +75 °C.
  • Перерасчет по температуре: отклонение на 3 °C и более дает право на снижение тарифа на 0,1% за каждый час нарушения (на каждые полные 3 °C).
  • Снижение до уровня холодной воды: если температура поступающей воды опускается ниже +40 °C, весь объем потребления оплачивается по тарифу холодной воды.
  • Порядок оформления: подача заявки в аварийно-диспетчерскую службу, фиксация номера обращения и проведение комиссионной проверки с составлением акта.

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