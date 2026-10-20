Превышен лимит в 8 часов: за что управляющим компаниям урежут платежки

Допустимые лимиты отключения: не более 8 часов суммарно за один месяц и не более 4 часов подряд за один раз.

Штраф за просрочку: за каждый час превышения установленного лимита отключения размер платы снижается на 0,15%.

Полное обнуление: если услуга не оказывалась в течение всего календарного месяца, начисление за горячее водоснабжение снижается на 100%.

Температурный стандарт: норматив температуры горячей воды составляет от +60 °C до +75 °C.

Перерасчет по температуре: отклонение на 3 °C и более дает право на снижение тарифа на 0,1% за каждый час нарушения (на каждые полные 3 °C).

Снижение до уровня холодной воды: если температура поступающей воды опускается ниже +40 °C, весь объем потребления оплачивается по тарифу холодной воды.