Главный плюс — цена: владелец раскрыл всю правду об эксплуатации Haval F7
Auto.ru: разочаровать расходом в 18 литров летом сумел Haval F7 владельца
Владелец кроссовера Haval F7 2021 года выпуска поделился честным отзывом об эксплуатации автомобиля на платформе Auto.ru. Главным преимуществом модели он назвал привлекательное соотношение цены и богатой комплектации, которому нет аналогов в данном бюджете. При этом среди ключевых недостатков автомобилист выделил высокий городской расход топлива (до 18 литров на 100 км с кондиционером), слабую динамику, проблемы с эргономикой салона и недостаточную шумоизоляцию. Об этом сообщает Auto.ru.
Плюсы и минусы Haval F7 по опыту эксплуатации
- Главное достоинство: оптимальная стоимость и богатое оснащение («за эти деньги в такой комплектации ничего не найти»).
- Претензии к расходу топлива: в городе — 14–15 л на 100 км, в жару с включенным кондиционером — до 17–18 л.
- Ходовые качества и трансмиссия:
- Динамика слабая, оживает только в спортивном режиме;
- Коробка передач: «по качеству хорошая, по характеристикам ужасная»;
- Подвеска в целом достойная, но спереди тарахтят скобы на суппортах при езде по щебню.
- Салон и эргономика: плохая шумоизоляция, отсутствие удобной ниши для смартфона и некомфортное расположение подстаканников.
- Надежность и ремонт: за все время серьезных поломок не было, кроме выхода из строя датчика температуры в КПП (замена обошлась в 4 000 рублей в 2026 году).