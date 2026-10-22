Владелец кроссовера Haval F7 2021 года выпуска поделился честным отзывом об эксплуатации автомобиля на платформе Auto.ru. Главным преимуществом модели он назвал привлекательное соотношение цены и богатой комплектации, которому нет аналогов в данном бюджете. При этом среди ключевых недостатков автомобилист выделил высокий городской расход топлива (до 18 литров на 100 км с кондиционером), слабую динамику, проблемы с эргономикой салона и недостаточную шумоизоляцию. Об этом сообщает Auto.ru.