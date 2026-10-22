Главный плюс — цена: владелец раскрыл всю правду об эксплуатации Haval F7

Auto.ru: разочаровать расходом в 18 литров летом сумел Haval F7 владельца

Общество

Владелец кроссовера Haval F7 2021 года выпуска поделился честным отзывом об эксплуатации автомобиля на платформе Auto.ru. Главным преимуществом модели он назвал привлекательное соотношение цены и богатой комплектации, которому нет аналогов в данном бюджете. При этом среди ключевых недостатков автомобилист выделил высокий городской расход топлива (до 18 литров на 100 км с кондиционером), слабую динамику, проблемы с эргономикой салона и недостаточную шумоизоляцию. Об этом сообщает Auto.ru.

Плюсы и минусы Haval F7 по опыту эксплуатации

  • Главное достоинство: оптимальная стоимость и богатое оснащение («за эти деньги в такой комплектации ничего не найти»).
  • Претензии к расходу топлива: в городе — 14–15 л на 100 км, в жару с включенным кондиционером — до 17–18 л.
  • Ходовые качества и трансмиссия:
    • Динамика слабая, оживает только в спортивном режиме;
    • Коробка передач: «по качеству хорошая, по характеристикам ужасная»;
    • Подвеска в целом достойная, но спереди тарахтят скобы на суппортах при езде по щебню.
  • Салон и эргономика: плохая шумоизоляция, отсутствие удобной ниши для смартфона и некомфортное расположение подстаканников.
  • Надежность и ремонт: за все время серьезных поломок не было, кроме выхода из строя датчика температуры в КПП (замена обошлась в 4 000 рублей в 2026 году).

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