«Лечить или усыплять»: Михаил Иванов предложил включить ветеринарную помощь для кошек и собак в полисы ДМС

Общественник Иванов предложил включить ветеринарную помощь в полисы ДМС

Общество

Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил включить ветеринарную помощь для собак и кошек в полисы добровольного медицинского страхования. По его словам, питомцы стали полноценными членами семьи, а их лечение часто бьет по бюджету. Об этом он заявил «Абзацу».

Иванов отметил, что люди оказываются перед страшным выбором: либо лечить питомца, влезая в долги, либо усыплять его из-за нехватки денег. Это он назвал несправедливым и жестоким. По его мнению, ветеринарную помощь для кошек и собак можно включить в полисы ДМС как отдельную опцию, которую человек докупает по желанию. Она должна быть доступной и реальной.

Общественник указал, что страховые компании уже имеют опыт работы с животными и предлагают полисы, покрывающие операции, лекарства и вакцинацию. Однако такие продукты стоят дорого и не входят в стандартные пакеты ДМС. Иванов предложил создать упрощенный и доступный продукт: базовую программу, которая покрывает экстренную помощь, лечение распространенных болезней и вакцинацию. Стоимость такого полиса должна быть по карману средней семье; его можно предлагать вместе с полисом ДМС для человека или отдельно.

Он добавил, что страхование животных побудит людей чаще обращаться к профессионалам, а не заниматься опасным самолечением или выбрасывать больных питомцев на улицу. Это сократит число бездомных кошек и собак, улучшит санитарную обстановку и снизит нагрузку на региональные бюджеты по отлову.

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