«Лечит не то и упускает время»: врач Умнов назвал симптомы, которые маскируются под простуду

Врач Умнов: боль в горле, усталость, кашель могут говорить о запущенном раке

Общество

Боль в горле, продолжительный кашель, необъяснимое снижение веса и постоянная усталость могут оказаться признаками запущенного онкологического заболевания. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, опасность в том, что такие проявления легко принять за симптомы обычных болезней: опухоль может расти месяцами или годами, а человек списывает слабость на усталость, кашель — на простуду, снижение веса — на диету.

Умнов отметил, что симптомы онкологии часто неспецифичны и маскируются под другие заболевания: кровь в стуле списывают на геморрой, усталость — на переработки, боль в горле кажется ангиной. В итоге человек лечит не то и упускает время. Врач призвал при подобных проявлениях быстрее идти к специалисту, сделать КТ с контрастированием и сдать кровь на онкомаркеры. Особого внимания, по его словам, требуют продолжительные головные боли, частые мигрени и болезненные ощущения в области глаз — при таких жалобах необходимо своевременно пройти МРТ головного мозга. Умнов также напомнил про анализ на РЭА: раково-эмбриональный антиген показывает, есть ли рост новообразований в организме.

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