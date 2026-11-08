Постановление CAS: арбитраж обязал IIHF допустить Россию к чемпионату мира

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию вокруг возможного участия сборной России по хоккею в предстоящем молодежном чемпионате мира. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) включила Россию в обновленное расписание турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире вместо команды Норвегии, выполняя постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября 2026 года о допуске российских команд. Однако премьер-министр Канады Марк Карни официально заявил о постоянном отказе в выдаче виз спортсменам из РФ. Об этом сообщает информационное агентство « ТАСС ».

Формирование состава из США и демарш европейских стран

По мнению Кожевникова, при отсутствии виз из РФ заявку придется формировать из российских юниоров, выступающих в североамериканских лигах, однако такой «третий состав» не сможет показать высокий уровень и превратит команду в «мальчиков для битья». Эксперт также жестко раскритиковал позицию европейских федераций (в частности, Швейцарии), заявивших об отказе выходить на лед против россиян, назвав их решения слепым исполнением политических указаний собственных правительств.