Постановление CAS: арбитраж обязал IIHF допустить Россию к чемпионату мира

ТАСС: Кожевников назвал сборную России из США «мальчиками для битья»

Общество

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию вокруг возможного участия сборной России по хоккею в предстоящем молодежном чемпионате мира. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) включила Россию в обновленное расписание турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире вместо команды Норвегии, выполняя постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября 2026 года о допуске российских команд. Однако премьер-министр Канады Марк Карни официально заявил о постоянном отказе в выдаче виз спортсменам из РФ. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

Формирование состава из США и демарш европейских стран

По мнению Кожевникова, при отсутствии виз из РФ заявку придется формировать из российских юниоров, выступающих в североамериканских лигах, однако такой «третий состав» не сможет показать высокий уровень и превратит команду в «мальчиков для битья». Эксперт также жестко раскритиковал позицию европейских федераций (в частности, Швейцарии), заявивших об отказе выходить на лед против россиян, назвав их решения слепым исполнением политических указаний собственных правительств.

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