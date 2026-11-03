Страховые и социальные пенсии вырастут в 2027 году: названы даты индексации

В 2027 году в России запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат. Страховые пенсии будут индексировать дважды — с 1 февраля и 1 апреля. В общей сложности их увеличение за год составит 10,3%, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, с 1 февраля на прогнозируемый уровень инфляции — 6,8% — планируется повысить фиксированную выплату к страховой пенсии и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Следующий этап намечен на 1 апреля: размер пенсионного коэффициента дополнительно увеличат с учетом роста доходов Социального фонда.

Отдельная индексация предусмотрена для получателей социальных пенсий. С 1 апреля 2027 года такие выплаты, как ожидается, вырастут на 6,8%.

Изменения затронут и работающих пенсионеров. С 1 августа им начислят дополнительные пенсионные баллы с учетом страховых взносов за 2026 год. При этом максимальная прибавка составит три индивидуальных пенсионных коэффициента.

Для военных пенсионеров также предусмотрено повышение. По предварительным данным, с 1 октября 2027 года денежное довольствие, учитываемое при расчете их пенсий, планируют увеличить на 4%.

Кроме того, в течение года выплаты будут пересматривать для отдельных категорий пенсионеров угольной промышленности и бывших членов летных экипажей гражданской авиации. Как уточнила Бессараб, повышение для них запланировано на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

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