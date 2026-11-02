Гуманитарные итоги: переселенцы из Алешек получают документы и жилье в РФ

Жители города Алешки Херсонской области, покинувшие населенный пункт в рамках гуманитарной операции 30 октября 2026 года, поделились подробностями своей адаптации в российских регионах. На прошедшей пресс-конференции эвакуированные граждане сообщили, что после переезда почувствовали себя в полной безопасности, получили необходимое жилье, продовольствие и всестороннее сопровождение. Об этом пишет портал Life.ru .

Переселенцы, временно размещенные в Краснодарском крае, отмечают кардинальные изменения в условиях жизни. По словам главы многодетной семьи Александра, люди впервые за долгое время получили возможность спокойно спать и выходить на улицу, не опасаясь обстрелов и атак дронов. Для эвакуированных граждан подготовили номера в оздоровительном комплексе Кубани, организовали полноценное питание, а также оказали содействие в оформлении российских документов и решении бытовых вопросов.

Особое внимание организаторы гуманитарной миссии уделили семьям с несовершеннолетними детьми и маломобильным гражданам, подготовив для них специализированные условия проживания. На месте непрерывно работают волонтеры, помогающие с обеспечением мобильной связью, продуктовыми наборами и адаптацией.

Напомним, в ходе гуманитарной операции 30 октября в Алешки было доставлено несколько десятков тонн помощи, включая продукты питания, средства личной гигиены и топливо для генераторов.