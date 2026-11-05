Проект Nismo Nick: на SEMA дебютировали два уникальных Nissan Pathfinder

На выставке автотюнинга SEMA в Лас-Вегасе презентовали две уникальные модификации Nissan Pathfinder, созданные известным мастером Николасом Шерром (Nismo Nick) в честь 40-летнего юбилея знаменитого японского внедорожника. Проекты получили названия Trackfinder и Trailfinder, продемонстрировав предельные возможности модели как на гоночном треке, так и на тяжелом бездорожье. Об этом информирует издание « За рулем ».

Спортивная версия Trackfinder построена для участиях в трековых заездах. Автомобиль оборудован развитым аэродинамическим обвесом с расширенными колесными арками, крупным воздухозаборником, спортивным спойлером и центральным выхлопом с четырьмя патрубками. В подкапотном пространстве расположен компрессорный двигатель V6 мощностью 508 л. с., агрегатированный с 6-ступенчатой механической коробкой передач. На автомобиль установлена заниженная спортивная подвеска, 20-дюймовые колесные диски и усиленные тормозные механизмы.

Внедорожная версия Trailfinder спроектирована для максимальной проходимости. Модель оснастили 5.6-литровым мотором V8, лифтованной подвеской, 35-дюймовыми грязевыми шинами Hankook Dynapro AT2 Xtreme, силовыми стальными бамперами с лебедкой и буксировочными скобами. Дополнительно внедорожник оборудовали шноркелем для преодоления водных преград, экспедиционным багажником на крыше и мощной светодиодной оптикой.