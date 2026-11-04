В Минпросвещения объяснили, почему педагогам полезно знать молодежный сленг

Проректор Камаев: учителям полезно знать мемы и молодежный сленг

Общество

Учителям полезно разбираться в молодежном сленге, мемах и культурных трендах, чтобы лучше понимать школьников и выстраивать с ними доверительное общение. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, проректор Азовского государственного педагогического университета Тимур Камаев.

По его оценке, знание современных выражений помогает педагогам понимать интересы подростков и особенности их коммуникации. Уместная шутка или знакомый мем могут сделать разговор более непринужденным.

При этом эксперт предупредил, что школьники быстро замечают, когда взрослые искусственно копируют их манеру общения. Поэтому педагогам важнее понимать контекст и не бояться спрашивать о незнакомых выражениях, чем заучивать популярные слова.

Камаев подчеркнул, что учителю стоит соблюдать меру, сохранять профессиональную позицию и при этом оставаться открытым к молодежной культуре.

Ранее сообщалось, что «Большой этнографический диктант» стартовал в России.

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