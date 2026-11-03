Исповедь перед ИИ: священник из Ногинска назвал главные риски нейросетей

Попытки исповедоваться перед искусственным интеллектом и искать в нем наставника приводят к тяжелым духовным травмам и разрушению семей, заявил настоятель Успенского храма на Стромыни в Ногинске иерей Петр Торик в интервью REGIONS .

Священник подчеркнул, что применение нейросетей в церкви допустимо исключительно для решения прикладных технологических задач, а любые попытки доверить алгоритмам роль личного или семейного советчика назвал прямым путем к катастрофе. В храм все чаще приходят люди с душевными надломами после сеансов общения с ИИ.

По словам отца Петра, машина лишена понятий добра, зла, любви, прощения и сострадания, поэтому ее когнитивные возможности всегда остаются неполноценными. Алгоритмы вне христианских ценностей, а стремление отдать им творческую роль обесценивает человека, созданного по образу и подобию Божию. Священник также предупредил об угрозе «цифрового рабства», когда ИИ берет под тотальный контроль финансы, передвижения и личные разговоры граждан.

Опасения духовенства подтверждают и ученые. Религиовед и ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов отметила, что в духовных семинариях уже внедряют правила работы с нейросетями, а при Синоде действует специальная комиссия по биоэтике, регулярно оценивающая риски развития ИИ.