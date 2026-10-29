Теплый пол за свой счет: эксперт по ЖКХ предупредил о штрафе за вмешательство в отопление

Самовольное вмешательство в систему отопления при установке водяного теплого пола может обернуться штрафом и требованием вернуть коммуникации в прежний вид. Об этом в беседе с RT предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, такая переделка ухудшает отопление у соседей снизу или сверху. Вода в системе остывает в стяжке квартиры и до других жильцов доходит уже прохладной. Получить официальное разрешение на подобные работы в многоквартирном доме почти невозможно. За нарушение грозит штраф в размере ₽2–2,5 тыс, а также требование восстановить систему за собственный счет.

Бондарь посоветовал вместо водяного пола выбрать электрический. Его установка не меняет планировку и общие коммуникации, поэтому согласовывать работы не требуется. Единственный нюанс, на который стоит обратить внимание, — ограничение мощности электрической сети дома. При подключении мощного оборудования возможны перегрузки, поэтому перед монтажом важно оценить состояние проводки и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

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