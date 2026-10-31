«Страшнее холеры»: в Астрахани уличная торговля сладостями разносила смертельную болезнь

В конце октября 1886 года Астрахань столкнулась с резким ростом заболеваемости дифтеритом, и городские власти были вынуждены ввести экстренные меры, сообщает punkt-a со ссылкой на материалы электронной краеведческой коллекции АОНБ имени Н. К. Крупской.

Для региона болезнь была в новинку. Газета «Астраханский листок» того времени подчеркивала, что дифтерит для Астрахани — заболевание новое: в семидесятых годах местные врачи не знали ни одного случая. Издание отмечало, что медицинские авторитеты считают эту болезнь одним из самых опасных врагов человечества — даже холера, при всем внушаемом ею страхе, сравнительно менее губительна. Дифтерит же, проявившись где-либо в спорадической форме, через 2-3 года переходит в эпидемию.

Бороться с распространением инфекции администрация принялась с помощью полиции и санитарных врачей.

Одной из причин вспышки пресса называла уличную торговлю сладостями возле школ. Журналисты описывали механизм заражения без обиняков: дети, покупая халву или пряники, нередко делятся с товарищами, причем деление продукта происходит большею частью посредством зубов — кусок изо рта одного мальчика попадает в рот другого.

Претензии предъявляли и поставщикам провизии из сельской местности. Полной статистики тогда не было, но отдельные данные указывали на неоднородность течения болезни. По локальным сводкам, из 12 заболевших дифтеритом воспитанниц Женской ремесленной школы умерла только одна, а у большинства девочек болезнь протекала в самой легкой форме и проходила за 3-4 дня.

После 1886 года дифтерит стал для Астрахани сезонным явлением, обострявшимся с наступлением холодов. Ситуация стабилизировалась только после 1894 года, когда в медицинской практике начали применять противодифтерийную сыворотку.