Руководитель Росавиации во главе Минтранса: Дмитрий Ядров пойдет на повышение

Кадровая ротация: министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на вакантную должность вице-премьера по транспорту. Пост главы Минтранса предложено занять руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

Карьера Андрея Никитина: в 2011–2017 годах возглавлял АСИ, с 2017 по 2025 год являлся губернатором Новгородской области. В феврале 2025 года назначен замминистра транспорта, а в июле 2025 года возглавил Минтранс РФ.

Карьера Дмитрия Ядрова: с 2019 года работал заместителем руководителя Росавиации (курировал ОрВД и аэродромную инфраструктуру), с сентября 2023 года возглавлял ведомство.