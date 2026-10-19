Руководитель Росавиации во главе Минтранса: Дмитрий Ядров пойдет на повышение

Интерфакс: Андрей Никитин выдвинут на пост вице-премьера по транспорту

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить министра транспорта Андрея Никитина вице-премьером, курирующим транспортный комплекс. На освобождающийся пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Предложенные кадровые перестановки поддержаны президентом Владимиром Путиным и направлены на утверждение в Государственную думу. Должность «транспортного» вице-премьера оставалась вакантной после перехода Виталия Савельева в Госдуму. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Биографические справки и детали назначений

  • Кадровая ротация: министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на вакантную должность вице-премьера по транспорту. Пост главы Минтранса предложено занять руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.
  • Карьера Андрея Никитина: в 2011–2017 годах возглавлял АСИ, с 2017 по 2025 год являлся губернатором Новгородской области. В феврале 2025 года назначен замминистра транспорта, а в июле 2025 года возглавил Минтранс РФ.
  • Карьера Дмитрия Ядрова: с 2019 года работал заместителем руководителя Росавиации (курировал ОрВД и аэродромную инфраструктуру), с сентября 2023 года возглавлял ведомство.
  • Предистория освобождения поста: должность вице-премьера по транспорту освободилась в сентябре 2026 года после избрания Виталия Савельева депутатом и вице-спикером Госдумы.

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