Руководитель Росавиации во главе Минтранса: Дмитрий Ядров пойдет на повышение
Интерфакс: Андрей Никитин выдвинут на пост вице-премьера по транспорту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить министра транспорта Андрея Никитина вице-премьером, курирующим транспортный комплекс. На освобождающийся пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Предложенные кадровые перестановки поддержаны президентом Владимиром Путиным и направлены на утверждение в Государственную думу. Должность «транспортного» вице-премьера оставалась вакантной после перехода Виталия Савельева в Госдуму. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Биографические справки и детали назначений
- Кадровая ротация: министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на вакантную должность вице-премьера по транспорту. Пост главы Минтранса предложено занять руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.
- Карьера Андрея Никитина: в 2011–2017 годах возглавлял АСИ, с 2017 по 2025 год являлся губернатором Новгородской области. В феврале 2025 года назначен замминистра транспорта, а в июле 2025 года возглавил Минтранс РФ.
- Карьера Дмитрия Ядрова: с 2019 года работал заместителем руководителя Росавиации (курировал ОрВД и аэродромную инфраструктуру), с сентября 2023 года возглавлял ведомство.
- Предистория освобождения поста: должность вице-премьера по транспорту освободилась в сентябре 2026 года после избрания Виталия Савельева депутатом и вице-спикером Госдумы.