Любовь сильнее приговора: в мордовской колонии прошло венчание

УФСИН: в мордовской колонии пожизненно осужденный обвенчался с супругой

Общество

В одной из колоний Мордовии пожизненно осуждённый обвенчался со своей супругой. Таинство прошло в исправительном учреждении № 6, сообщили в УФСИН по Республике Мордовия. Обряд совершил иерей Александр Голяйкин, помощник начальника колонии по работе с верующими.

Перед венчанием священник провёл с супругами беседу о христианских основах брака, взаимопомощи и верности. Он напомнил, как важно сохранять уважение и любовь друг к другу, несмотря на любые жизненные испытания. После исповеди и причастия отец Александр благословил чету на семейную жизнь.

В руководстве колонии отметили, что в местах лишения свободы особенно важно сохранять связи с семьёй, поскольку любовь близких — самая сильная мотивация для перемен. Там подчеркнули, что делают всё возможное, чтобы осуждённые не теряли контакт с родными. Человек, у которого есть ради кого меняться, гораздо быстрее встаёт на путь исправления. Осознание своей роли в семье помогает переосмыслить прошлое, научиться уважать правила общества и стремиться вернуться домой достойным гражданином.

Колония особого режима № 6 расположена в посёлке Торбеево и известна как «Торбеевский централ». Здесь отбывают наказание приговорённые к пожизненному заключению. В частности, одним из осуждённых является самый кровавый убийца современной России — «ангарский маньяк» Михаил Попков, на счету которого 91 жизнь.

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