«Люди лежали на холодной улице»: семьи погибших в Итхэвоне возмущены эпизодом в Call of Duty

Семьи погибших во время давки в сеульском районе Итхэвон в 2022 году возмущены использованием кадров трагедии в новой части серии видеоигр Call of Duty. Об этом пишет The Korea Times .

В совместном заявлении семей и общественных организаций говорится, что они потрясены тем, как хаотичные и отчаянные сцены, в которых люди пытались спасти друг друга, проводя сердечно-легочную реанимацию, пока пострадавшие лежали на холодной улице, были без изменений использованы для создания эпизода в игре.

Давка в Итхэвоне произошла 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина, погибли более 150 человек (по другим данным — около 160). Как писала газета «ВЗГЛЯД», в среду в Сеуле распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры с зомби. Зомби-туры проходят накануне четвертой годовщины трагедии. После событий 2022 года в 2023-м в Токио приняли меры для предотвращения празднования Хэллоуина. Таким образом, использование реальных кадров трагедии в развлекательном продукте вызвало новую волну критики со стороны родственников жертв и общественных организаций.