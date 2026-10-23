Эксперты объяснили, почему смартфоны разряжаются каждый день

За последние 18 лет емкость аккумуляторов Android-смартфонов выросла почти в пять раз, но устройства по-прежнему приходится заряжать каждый день. Об этом сообщает How-To Geek.

Первый Android-смартфон HTC Dream, вышедший в 2008 году, имел батарею на 1150 мА·ч. Современные устройства обычно получают аккумуляторы на 5000 мА·ч и больше. Но рост емкости компенсируется возросшим энергопотреблением. Смартфоны оснащаются большими OLED-экранами с частотой 120 Гц, производительными процессорами и модемами 5G. Пользователи стали чаще смотреть видео, играть и пользоваться навигацией. Дополнительную нагрузку создают приложения, работающие в фоне, синхронизирующие данные и отслеживающие местоположение.

Для увеличения автономности авторы советуют ограничить фоновую активность ненужных программ, отключить постоянный доступ к геолокации и использовать LTE при нестабильном сигнале 5G. А развитие кремний-углеродных аккумуляторов, по их мнению, позволит увеличить емкость батарей без существенного изменения размеров смартфонов.

Ранее стало известно, как продлить автономность ноутбука.