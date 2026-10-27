В Одинцове по народной программе возведут новый корпус школы

В Одинцове по народной программе «Единой России» строят новый корпус школы № 9, он готов более чем на 70%. Его планируют сдать в декабре, а принять учеников — в первом квартале 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В школе учатся 1,3 тыс. учеников, она работает с перегрузкой. Новый корпус на 550 учеников позволит отказаться от второй смены. Специалисты завершают отделочные работы и благоустраивают территорию, обновляют старое здание: фасады уже привели к единому стилю. В новом здании появятся учебные классы, мастерские, актовый и большой спортивный залы.

«Школа давно нуждалась в расширении. Второй микрорайон активно развивается, сюда переехало много молодых семей с детьми. Новый корпус разгрузит старое здание и сделает условия для ребят более комфортными. При этом он не будет отдельным: корпуса соединят переходами на каждом этаже», — рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Терентьев.

За пять лет по народной программе «Единой России» в регионе построили 166 новых школ и капитально отремонтировали 245. До 2031 года планируется построить еще 26 школ и провести капитальный ремонт 53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.