«Платок должен говорить»: какие послания зашифровала Ольшевская в павловопосадских узорах

22 октября — день памяти и юбилей Златы Ольшевской, художника, чье имя стало одним из самых узнаваемых в истории Павловопосадской платочной мануфактуры. Ее наследие — не просто платки, а целые послания, зашифрованные в линиях, цветах и ритме узора. В ее работах орнамент перестает быть только украшением и становится языком, на котором можно говорить о любви к родной земле, о поэзии и о времени. Секреты этих красочных шифров разобрала редакция REGIONS .

Художник, который слышит эпоху

Злата Ольшевская пришла на фабрику в середине XX века, когда павловопосадский платок уже имел сложившиеся каноны: пышные букеты, четкая симметрия, богатая палитра. Но именно она показала, что традиция — не застывшая форма, а живая почва для новых смыслов. Ольшевская не ломала канон, а переосмысливала его: делала композицию воздушнее, ритм — современнее, образ — литературнее. Ее подход был почти режиссерским: она выстраивала «сцену» на квадратном поле платка, распределяя акценты так, чтобы взгляд зрителя двигался по задуманному маршруту.

«В сто сотен солнц закат сиял»: платок как цитата

Одна из самых известных работ, связываемых с именем Ольшевской, — платок по мотивам поэзии Владимира Маяковского. Строка «В сто сотен солнц закат сиял» звучит почти как манифест, и именно этот напор, эту энергию света она попыталась перевести на язык орнамента. Буквальных изображений солнца в узоре нет. Вместо этого — ритм и цвет: лучистые линии, расходящиеся от центра, напоминают вспышки света, а контрастные переходы от теплого желтого к глубокому красному создают эффект заката, который не гаснет, а разгорается с новой силой. Цветы и гирлянды здесь не статичны — они словно подхвачены ветром, как слова в стихах Маяковского. Главный прием Ольшевской — не иллюстрировать поэзию, а передавать ее интонацию.

Как читать «послания» в орнаменте

Разобраться в смыслах помогают несколько приемов, которые использовала художница. Ритм работает как интонация: в платке «по Маяковскому» он резкий, рубленый — крупные пятна цвета чередуются с тонкими линиями, создавая ощущение марша или декламации. Это прямая отсылка к «лесенке» поэта. Цвет передает эмоцию: теплые оттенки символизируют энергию, движение, страсть, холодные — размышление, глубину, тишину. В «закатном» платке Ольшевская сталкивает эти два мира, создавая напряжение, которое делает образ живым. Символика мотивов тоже не случайна: крупные бутоны — сила и зрелость, мелкие цветы — нежность и хрупкость, гирлянды — связь поколений и непрерывность традиции.

Другие «послания»

Помимо «закатного» платка, у Ольшевской есть работы с «деревенским» настроением, где преобладают полевые цветы, торжественные композиции с пышными букетами и четкой симметрией, а также экспериментальные платки, в которых художница нарушает привычные пропорции, смещает центр и делает узор асимметричным.

Искусствовед Петр Филатов отметил, что работы Ольшевской показывают, как декоративно-прикладное искусство может взаимодействовать с высокой культурой. По его словам, она не просто украшает ткань — она создает диалог между поэзией и орнаментом, а ее платки — это визуальные стихи, где каждая линия — слово, а каждый цвет — интонация. Бывший работник фабрики Леонид Вольнов вспоминает: Злата Ольшевская всегда говорила, что платок должен говорить. И он действительно говорит — с каждым, кто готов его услышать. Ее платки — больше, чем текстиль: это послания, которые продолжают звучать спустя десятилетия.

Платки Златы Ольшевской можно купить в фирменном магазине Павловопосадской платочной мануфактуры по адресу: Павловский Посад, ул. Герцена, д. 1. Сайт: platki.ru. В музее мануфактуры на Интернациональной, 34А можно увидеть исторические образцы, эскизы художников, в том числе и работы Златы Александровны.