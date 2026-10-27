Требования регуляторов: в Китае отказываются от тотальных сенсорных панелей
РГ: отзывы машин и сбои экранов заставили автоконцерны КНР менять дизайн
В 2026 году автоконцерны из Поднебесной начали активно пересматривать интерьеры своих электромобилей и гибридов, постепенно отказываясь от концепции тотального сенсорного управления. Как сообщают СМИ со ссылкой на «Российскую газету», на центральные консоли новых моделей возвращаются привычные аналоговые переключатели и клавиши. Свои новинки с классическими кнопками для управления климатом и аудиосистемой уже представили бренды Chery, BYD и Geely. Поводом для смены дизайна стали жесткая позиция китайских регуляторов и повышенные требования к безопасности дорожного движения. Об этом пишет«Российская газета».
Автомобильная отрасль Китая меняет вектор развития оснащения салонов, возвращая физические кнопки на смену сплошным сенсорным дисплеям. Концерн Chery продемонстрировал кроссовер Omoda X, снабженный традиционными аналоговыми переключателями работы кондиционера и вентиляции кресел непосредственно на центральной консоли. По информации бренд-менеджера Ли Йехан, тактильные клавиши позволяют водителю контролировать ключевые функции вслепую, не отвлекаясь от управления. Аналогичные изменения затронули внедорожник BYD Tang, куда вернули кнопки регулятора громкости и климат-контроля, а также седан Geely Galaxy TT, получивший консольные тумблеры.
Массовый отказ от полного сенсорного интерфейса напрямую связан с действиями государственных регуляторов КНР, детально оценивающих риски инноваций в электрокарах. Специалисты министерств и ведомств в фокусе внимания держат спорные инженерные решения, включая утапливаемые дверные ручки, ранее ставшие причиной отзыва миллионов автомобилей. Использование бескнопочных панелей также попало под критику экспертов из-за риска отключения систем при сбоях питания и высокой степени отвлечения внимания водителей на скорости.
Тенденцию возврата к аналоговому управлению активно поддержали международные эксперты по безопасности и профильные агентства, включая Bloomberg. Привычные физические органолептические элементы повышают общую эргономику и надежность экстренного доступа к основным системам машины. Автопроизводители рассчитывают, что комбинация цифровых экранов и физических переключателей станет новым стандартом мировой автоиндустрии.