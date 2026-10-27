Требования регуляторов: в Китае отказываются от тотальных сенсорных панелей

В 2026 году автоконцерны из Поднебесной начали активно пересматривать интерьеры своих электромобилей и гибридов, постепенно отказываясь от концепции тотального сенсорного управления. Как сообщают СМИ со ссылкой на «Российскую газету», на центральные консоли новых моделей возвращаются привычные аналоговые переключатели и клавиши. Свои новинки с классическими кнопками для управления климатом и аудиосистемой уже представили бренды Chery, BYD и Geely. Поводом для смены дизайна стали жесткая позиция китайских регуляторов и повышенные требования к безопасности дорожного движения. Об этом пишет «Российская газета» .

Автомобильная отрасль Китая меняет вектор развития оснащения салонов, возвращая физические кнопки на смену сплошным сенсорным дисплеям. Концерн Chery продемонстрировал кроссовер Omoda X, снабженный традиционными аналоговыми переключателями работы кондиционера и вентиляции кресел непосредственно на центральной консоли. По информации бренд-менеджера Ли Йехан, тактильные клавиши позволяют водителю контролировать ключевые функции вслепую, не отвлекаясь от управления. Аналогичные изменения затронули внедорожник BYD Tang, куда вернули кнопки регулятора громкости и климат-контроля, а также седан Geely Galaxy TT, получивший консольные тумблеры.

Массовый отказ от полного сенсорного интерфейса напрямую связан с действиями государственных регуляторов КНР, детально оценивающих риски инноваций в электрокарах. Специалисты министерств и ведомств в фокусе внимания держат спорные инженерные решения, включая утапливаемые дверные ручки, ранее ставшие причиной отзыва миллионов автомобилей. Использование бескнопочных панелей также попало под критику экспертов из-за риска отключения систем при сбоях питания и высокой степени отвлечения внимания водителей на скорости.

Тенденцию возврата к аналоговому управлению активно поддержали международные эксперты по безопасности и профильные агентства, включая Bloomberg. Привычные физические органолептические элементы повышают общую эргономику и надежность экстренного доступа к основным системам машины. Автопроизводители рассчитывают, что комбинация цифровых экранов и физических переключателей станет новым стандартом мировой автоиндустрии.