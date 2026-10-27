Ревизия гербариев и экспедиции: в Сибири нашли 13 новых видов

В Южной Сибири нашли 13 растений, которые ранее официально не числились во флоре региона. Об этом сообщает исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН.

Ученые пересмотрели гербарные коллекции и отправились в экспедиции. Результат — 13 видов, не задокументированных во флоре Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, а также Хакасии. В Кузбассе нашлись растения, которые теоретически могли там расти, но подтверждений не было десятилетиями. Среди них — папоротник Gymnocarpium robertianum из долины реки Мрассу. Впервые официально зафиксированы астрагал нутовый и колокольчик раскидистый — оба пришли из Европы. А в Алтайском крае обнаружили манник большой, который широко распространен в европейской части России.

Ранее стало известно, что на острове Попова обнаружили редкий «призрачный цветок».