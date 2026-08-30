«Чешуйчатый груз вместо сувениров». В чемодане россиянки нашли 32 игуаны с Галапагосов

В Кито правоохранители задержали гражданку России, в багаже которой обнаружили 32 морские игуаны, вывезенные с Галапагосских островов. Об этом сообщила эквадорская полиция.

В ведомстве уточнили, что «в Кито полиция Эквадора обнаружила в багаже гражданина России 32 экземпляра морских игуан с Галапагосских островов». Информация была опубликована в официальном аккаунте полиции в соцсети X.

Россиянку задержали по подозрению в причастности к нелегальной торговле дикими животными. Оперативные мероприятия осуществлялись во взаимодействии с прокуратурой и природоохранными службами. В настоящее время специалисты занимаются идентификацией изъятых рептилий и решают вопросы их дальнейшей защиты. При этом в полиции не раскрыли, откуда именно были вывезены игуаны и каков был конечный пункт их транспортировки.

Морские игуаны считаются эндемичным видом, обитающим исключительно на Галапагосских островах. В природоохранном ведомстве подчеркнули, что дикие животные нуждаются в охране и не должны становиться предметом незаконной торговли.

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