«Золотая булка». Миронов попросил ФАС проверить цены на хлеб

«Я требую от ФАС немедленно вмешаться. Проверить всю цепочку, от мельницы до кассы. Найти, кто накручивает цену на хлеб при дешевом зерне. И, если это сговор или необоснованные наценки, виновные обязаны ответить, а цены — вернуться к справедливому уровню», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что повышение цен на хлеб традиционно связывают с удорожанием зерна. Однако, по его данным, за год хлеб подорожал более чем на 10% — до 124 рублей за килограмм, тогда как стоимость зерна, напротив, снизилась.

«Урожай хороший, сырье дешевле. А хлеб на прилавке все равно ползет вверх. Где логика? Ее нет, — сказал депутат. — Об этом говорят уже сами эксперты отрасли: цена хлеба с ценой зерна давно не связана. Значит, дело не в поле. Дело в накрутках по дороге к прилавку, у переработчиков, посредников, торговых сетей».

Ранее сообщалось о том, что хлеб из муки тефф содержит много железа и пищевых волокон.