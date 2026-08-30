«Красная кнопка для директора». С сентября работников опасных производств могут отозвать из отпуска только при ЧС

С 1 сентября 2026 года работодатели получили право отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Однако это возможно только при чрезвычайных обстоятельствах — для предотвращения ЧС или ликвидации ее последствий, сообщила в интервью ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Ранее отзыв из отпуска для этой категории работников был запрещен.

«Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. С 1 сентября отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах. Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований: предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия», — пояснила Подольская.

Обязательное условие — доказанная необходимость непосредственного участия конкретного сотрудника исходя из его трудовой функции. Сам по себе факт ЧС не является достаточным основанием для отзыва.

Для защиты прав работников предусмотрен комплекс гарантий: письменное согласие на отзыв остается обязательным; часы работы в период отзыва оплачиваются не менее чем в двойном размере; неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение рабочего года либо присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

Новые правила не расширяют произвольные полномочия работодателя, а формируют механизм оперативного привлечения профильных специалистов для предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций при одновременном обеспечении их трудовых прав и дополнительных гарантий, заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что отпуск можно продлить из-за больничного.