«Ловушка в море вместо отпуска»: российские туристы шестой день не могут сойти с лайнера Seabridge

Российские туристы, находящиеся на борту круизного лайнера Seabridge, уже почти шесть дней не могут покинуть судно и вернуться домой, пишет телеграм-канал Readovka. Паром, который так и не смог зайти в порт Сочи из Турции, остается фактической ловушкой для пассажиров.

Одна из пассажирок рассказала, что утром 10 ноября туристам пообещали поставить необходимые штампы в паспортах и организовать трансфер в аэропорт для вылета на родину. Однако эти обещания так и не были выполнены.

У одной из пассажирок лайнера из-за сложившейся ситуации возникли проблемы с работой — девушку попросту уволили в связи с отсутствием на рабочем месте. Россиянка уже заявила о намерении потребовать компенсацию за испорченный отпуск через судебные органы.

Первый за последние 14 лет паромный рейс из турецкого порта Трабзон вышел в море 5 ноября и вместо запланированного круиза превратился в многодневное испытание для всех пассажиров.

Организовать гуманитарный коридор для эвакуации людей у турецких властей до сих пор не получается. У некоторых российских туристов уже истек срок легального пребывания на территории республики.

По информации властей Краснодарского края, тестовый международный рейс парома был выполнен без получения необходимого согласия от принимающей стороны. Это обстоятельство и стало основной причиной возникших сложностей с высадкой пассажиров и организацией их возвращения в Россию.

