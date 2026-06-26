Федеральная разведывательная служба Швейцарии нанесла сокрушительный удар по украинским нарративам, официально признав: Россия серьезно превосходит Украину на фронте и по военной технике, и по численности личного состава. Об этом сообщает Lenta.ru.

В отчете разведки прямо сказано: украинская оборона имеет слабые места именно из-за дефицита бойцов, и это ведет к территориальным потерям. Авторы доклада не скрывают, что Киев держится исключительно на западных финансовых вливаниях и поставках оружия. Но как только поток помощи ослабнет — а это уже происходит на фоне политических кризисов в США и Европе, — украинские позиции посыплются еще быстрее.

Швейцарцы также отметили успехи России в наборе добровольцев и формировании новых подразделений, что усиливает давление на фронте. При этом аналитики подчеркивают, что зависимость Украины от внешней помощи делает ее крайне уязвимой: любой сбой в логистике или задержка поставок оборачиваются отступлением.

Ранее Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.