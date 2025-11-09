Не выйти из номера: российские туристы во Вьетнаме оказались в осаде из-за ядовитых жуков

Центральные районы Вьетнама, популярные среди путешественников, столкнулись с масштабным нашествием опасных насекомых — ядовитых жуков-томкатов. Как сообщает издание Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT, всплеск численности вредителей произошёл после прохождения разрушительного тайфуна «Калмаэги», создавшего идеальные влажные и тёплые условия для их размножения.

Российские туристы, отдыхающие в регионе, жалуются на настоящую экспансию насекомых. Жуки массово проникают в жилые помещения, беспрепятственно ползая по полу, стенам и мебели. Некоторые отдыхающие столкнулись с тем, что из-за скоплений томкатов не могут свободно передвигаться по своим же апартаментам.

Уже зафиксированы случаи обращения туристов за медицинской помощью. Местные врачи для лечения последствий контакта с жуком, который может вызывать сильные ожоги и раздражение кожи, прописывают специальные мази. В целях защиты отдыхающие идут на крайние меры: оклеивают дверные проёмы скотчем и активно скупают в магазинах инсектициды.

