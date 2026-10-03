Defender за 34 млн рублей: что особенного в рестомоде Vermeer

ЗР: американские тюнеры показали дорогой рестомод Land Rover Defender

Общество

Американская компания Helderburg представила новый рестомод на базе классического Land Rover Defender 110. Проект получил название Vermeer в честь нидерландского художника XVII века Яна Вермеера, а его стоимость составила $403 740 — около 34 млн рублей, сообщает «За рулем».

Кузов получил необычное сочетание цветов

Для автомобиля подготовили жемчужно-белое металлическое покрытие с серебристым оттенком. Контраст создают черные элементы кузова — крыша, зеркала, подножки, колесные диски, дверные ручки и петли, решетка радиатора и шильдики.

Название проекта связано с интересом Вермеера к работе со светом, который создатели решили передать через оформление автомобиля.

Оригинальный дизель оставили под капотом

Вместо привычной для рестомодов замены двигателя на крупнообъемный V8 специалисты Helderburg сохранили штатный турбодизель 300Tdi.

Мотор при этом немного доработали, а автомобиль получил новые высокопроизводительные тормоза и модернизированную подвеску.

Салон отделали красной кожей

Главным элементом интерьера стала ярко-красная шотландская кожа gull-grain. Также специалисты установили собственное специальное стекло, которое защищает салон от ультрафиолета и снижает уровень шума внутри автомобиля.

В салоне появились новые приборы, кастомный руль, переработанная передняя панель и дополнительные элементы отделки.

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