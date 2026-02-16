Магнитная буря усилилась до уровня G2: ученые назвали причину явления

16 февраля мощность магнитной бури на Земле достигла уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной возмущения стало воздействие корональной дыры.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась с уровня G1 («слабо») до G2 по пятибалльной шкале, где G5 соответствует экстремально сильной буре.

Уровень G2 может привести к следующим последствиям:

возможны проблемы в энергетических системах;

вероятны перебои в радионавигации;

возможны нарушения высокочастотной радиосвязи;

полярные сияния могут наблюдаться до широты 50 градусов.

Специалисты продолжают отслеживать состояние магнитного поля и динамику бури. Жителям регионов, чувствительных к геомагнитным возмущениям, рекомендуется обратить внимание на самочувствие и соблюдать меры предосторожности.

