Успеть до перемен: кризис на Ближнем Востоке обрушил цены на ряд заграничных туров из России
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Кризис на Ближнем Востоке внес резкие коррективы в планы миллионов путешественников, вынудив рынок оперативно менять вектор движения. Закрытие продаж в ключевые страны региона, включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, привело к перераспределению туристических потоков. Пока одни направления теряют клиентов, другие фиксируют рекордную прибыль, а отельеры популярных курортов начинают борьбу за гостя с помощью беспрецедентных скидок.
На долю стран Ближнего Востока приходилось около 30% всего международного туризма в России. Только в Эмиратах за прошлый год отдохнули более 2,3 миллионов человек. Ситуация осложняется тем, что весенние месяцы традиционно считаются пиковыми для этого региона.
Согласно данным экспертов, текущая конфигурация рынка выглядит следующим образом:
- Продажи туров в Бахрейн, Кувейт, Оман и другие страны региона полностью приостановлены.
- Рост мировых цен на нефть создает давление на стоимость авиационного топлива.
- Укрепление курса рубля частично компенсирует подорожание путевок для конечного потребителя.
- Сокращение программ ближневосточных авиакомпаний затруднило стыковочные рейсы в Азию.
«Туры на Ближний Восток сейчас не продаются, и это само по себе означает сокращение числа выезжающих за рубеж», — отмечает коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
По его словам, именно перевозчики из стран Залива обеспечивали удобную логистику на Мальдивы и Шри-Ланку, а теперь часть этих программ снята.
В условиях дефицита привычных маршрутов фокус внимания сместился на Юго-Восточную Азию. Авиакомпании перенаправили освободившийся флот на восток, что привело к неожиданным результатам:
- Вьетнам: спрос вырос в 3 раза по сравнению с весной прошлого года.
- Китай: интерес к направлению увеличился на треть.
- Тайланд: сохраняет позиции лидера, конкурируя с Вьетнамом по соотношению цены и сервиса.
Ситуация в Турции остается неоднозначной. Число гостей из Европы на местных курортах сократилось на четверть, а потеря иранского рынка, обеспечивавшего 3 млн визитов в год, заставляет отельеров идти на уступки.
«Уже появляются скидки от турецких отелей, и по мере приближения сезона их, скорее всего, будет больше. Турция и Египет в этом году могут приятно удивить ценами», — обнадеживает Тарас Кобищанов.
Парадоксально, но кризис сделал доступнее даже люксовый отдых. На Мальдивах зафиксировано падение общего турпотока на 20%, что вынудило владельцев резортов снижать ценники. По данным сервисов бронирования, средний чек на острова упал на 24%. Если в прошлом апреле отдых на двоих обходился в 418 тысяч рублей, то сегодня реально найти предложения за 318 тысяч.
Основные финансовые показатели по направлениям на текущий период, на двоих с перелетом из Москвы:
- Турция (5 все включено): от 120 000 рублей на двоих.
- Египет (5 все включено): от 140 000 рублей за неделю.
- Вьетнам (4 с завтраками): от 150 000 рублей.
- Мальдивы (бюджетные гестхаусы): от 370 000 рублей.
Текущая ситуация создала уникальный момент, когда сильный рубль делает зарубежные поездки более привлекательными на фоне внутренних направлений. Однако для российских курортов такая конъюнктура становится вызовом: конкурировать с подешевевшим «все включено» в условиях избытка свободных мест в Анталье или Нячанге становится все сложнее.
Ранее россиянам назвали семь лучших направлений для отдыха на майские праздники в 2026 году.