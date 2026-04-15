Успеть до перемен: кризис на Ближнем Востоке обрушил цены на ряд заграничных туров из России

Кризис на Ближнем Востоке внес резкие коррективы в планы миллионов путешественников, вынудив рынок оперативно менять вектор движения. Закрытие продаж в ключевые страны региона, включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, привело к перераспределению туристических потоков. Пока одни направления теряют клиентов, другие фиксируют рекордную прибыль, а отельеры популярных курортов начинают борьбу за гостя с помощью беспрецедентных скидок.

На долю стран Ближнего Востока приходилось около 30% всего международного туризма в России. Только в Эмиратах за прошлый год отдохнули более 2,3 миллионов человек. Ситуация осложняется тем, что весенние месяцы традиционно считаются пиковыми для этого региона.

Согласно данным экспертов, текущая конфигурация рынка выглядит следующим образом:

Продажи туров в Бахрейн, Кувейт, Оман и другие страны региона полностью приостановлены.

Рост мировых цен на нефть создает давление на стоимость авиационного топлива.

Укрепление курса рубля частично компенсирует подорожание путевок для конечного потребителя.

Сокращение программ ближневосточных авиакомпаний затруднило стыковочные рейсы в Азию.

«Туры на Ближний Восток сейчас не продаются, и это само по себе означает сокращение числа выезжающих за рубеж», — отмечает коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

По его словам, именно перевозчики из стран Залива обеспечивали удобную логистику на Мальдивы и Шри-Ланку, а теперь часть этих программ снята.

В условиях дефицита привычных маршрутов фокус внимания сместился на Юго-Восточную Азию. Авиакомпании перенаправили освободившийся флот на восток, что привело к неожиданным результатам:

Вьетнам: спрос вырос в 3 раза по сравнению с весной прошлого года.

Китай: интерес к направлению увеличился на треть.

Тайланд: сохраняет позиции лидера, конкурируя с Вьетнамом по соотношению цены и сервиса.

Ситуация в Турции остается неоднозначной. Число гостей из Европы на местных курортах сократилось на четверть, а потеря иранского рынка, обеспечивавшего 3 млн визитов в год, заставляет отельеров идти на уступки.

«Уже появляются скидки от турецких отелей, и по мере приближения сезона их, скорее всего, будет больше. Турция и Египет в этом году могут приятно удивить ценами», — обнадеживает Тарас Кобищанов.

Парадоксально, но кризис сделал доступнее даже люксовый отдых. На Мальдивах зафиксировано падение общего турпотока на 20%, что вынудило владельцев резортов снижать ценники. По данным сервисов бронирования, средний чек на острова упал на 24%. Если в прошлом апреле отдых на двоих обходился в 418 тысяч рублей, то сегодня реально найти предложения за 318 тысяч.

Основные финансовые показатели по направлениям на текущий период, на двоих с перелетом из Москвы:

Турция (5 все включено): от 120 000 рублей на двоих.

Египет (5 все включено): от 140 000 рублей за неделю.

Вьетнам (4 с завтраками): от 150 000 рублей.

Мальдивы (бюджетные гестхаусы): от 370 000 рублей.

Текущая ситуация создала уникальный момент, когда сильный рубль делает зарубежные поездки более привлекательными на фоне внутренних направлений. Однако для российских курортов такая конъюнктура становится вызовом: конкурировать с подешевевшим «все включено» в условиях избытка свободных мест в Анталье или Нячанге становится все сложнее.

