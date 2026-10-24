Мале дал задний ход: почему Мальдивы отменили налог для иностранных туроператоров

Правительство Мальдив отменило скандальное требование к иностранным туроператорам регистрироваться в местной налоговой системе MIRA и платить налог на товары и услуги GST. Об этом сообщает Турпром . Поправки в Закон о налоговом администрировании внесут экстренно. Инициатива должна была обязать зарубежные компании проходить сложную регистрацию в Мале и отчислять местный налог. Международный бизнес ответил жестким противодействием.

Отмену продиктовали два фактора. Во-первых, в первой половине октября число прибытий на Мальдивы упало на 3,9%, и удорожание путевок из-за налогов грозило высокому зимнему сезону. Во-вторых, крупные ИТ-платформы и консолидаторы авиарейсов заявили, что их алгоритмы и системы Revenue Management не адаптированы под налоговые правила островного государства; им было проще свернуть продажи направления, чем нести юридические издержки. Власти признали реформу нереализуемой и вредной для имиджа страны.