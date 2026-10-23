Память о герое: в Котельниках открыли мемориальную доску Александру Вавилову

Торжественное открытие состоялось 22 октября. Право снять покрытие с памятного знака предоставили самым близким Александру людям — его отцу Сергею Александровичу и сестре Марине Сергеевне.



Александр Вавилов родился 27 января 1990 года. В 2022 году его призвали на военную службу, после чего он присоединился к 757-му полку 20-й армии. Последний бой военнослужащий принял 7 октября 2024 года.



За проявленные мужество и самоотверженность Александра Сергеевича отметили государственными наградами. Он был удостоен ордена Мужества, медали Суворова и медали «Участнику специальной военной операции».



Память о выпускнике сохраняют не только на фасаде школы. В школьном музее собраны принадлежавшие ему вещи — военная форма, документы и пропуск, которым он пользовался в годы учебы. Теперь мемориальная доска стала еще одним напоминанием о человеке, чья история навсегда связана с родным учебным заведением.