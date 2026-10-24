«Мы продолжаем»: поиски семьи Усольцевых в тайге будут продолжены
«Лиза Алерт»: поиски семьи Усольцевых в тайге продолжатся
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге более года назад, будут продолжаться до тех пор, пока их не найдут или пока не появятся обстоятельства, препятствующие дальнейшим мероприятиям. Об этом РИА Новости сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем. При этом конкретные даты и масштаб пока не определены. Формат работы определяется исходя из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать, в обязательном тесном взаимодействии со службами», — говорится в сообщении.
В «Лиза Алерт» подчеркнули, что поиск в горно-таежной местности осложняется множеством факторов. На результат влияют рельеф, растительность, погодные условия, площадь территории, время с момента исчезновения и исходные данные о маршруте.
Ранее юрист Соловьев оценил шансы найти останки семьи Усольцевых в тайге.