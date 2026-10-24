«Мы продолжаем»: поиски семьи Усольцевых в тайге будут продолжены

«Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем. При этом конкретные даты и масштаб пока не определены. Формат работы определяется исходя из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать, в обязательном тесном взаимодействии со службами», — говорится в сообщении.