«Мандарины для удачи, лапша для пути». Символика блюд на столе в год Лошади: что она принесет?

Согласно астрологическим рекомендациям, новогоднее застолье — это не просто праздник, а ритуал для привлечения благополучия.

Эксперт Виктор Богданов в беседе с aif.ru советует включить в меню определенные символы: мандарины для притяжения удачи, рыбные блюда, олицетворяющие достаток, и пельмени (или цзяоцзы), способствующие финансовому успеху.

Специалист подчеркнул важный нюанс: год Огненной Лошади по восточному календарю наступит только 17 февраля 2026 года. Поэтому ночь с 31 декабря на 1 января стоит рассматривать как символическую подготовку.

«Ночь на 1 января — это, скорее, “настройка энергии”, чем вход в сам год. Чтобы Лошадь “одобрила” стол, я бы сделала акцент на простых “земных” и растительных вкусах (зелень/салаты, овощи, крупы), а из символических лунных новогодних блюд — рыбу “на достаток”, пельмени/цзяоцзы “на деньги”, длинную лапшу “на долгий путь” и мандарины “на удачу”», — объяснил Богданов.

При этом астролог категорически не рекомендует подавать на праздничный стол конину, так как это прямое неуважение к символу. Также в год Лошади, олицетворяющей движение к цели, стоит избегать блюд, ассоциирующихся в традиционных поверьях с обратным или боковым ходом. В частности, эксперт советует воздержаться от подачи на стол таких морепродуктов, как крабы и лобстеры, чья манера передвижения может символически противоречить энергетике года, требующей решительного рывка вперед.

