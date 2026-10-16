В России запустили в работу Службу поддержки Росмолодежь.Гранты

Запустилась Служба поддержки Росмолодежь.Гранты. Теперь потенциальные участники, грантополучатели, представители вузов и некоммерческих организаций могут получить консультацию на любом этапе реализации проекта, подачи заявки и сдачи отчетности.

Обратиться в Службу поддержки можно ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени по телефону: +7 (495) 308-11-11. Если вопрос возникнет позже, оставьте запрос — оператор свяжется с вами в течение следующего рабочего дня.

В сервис встроен ассистент, который обрабатывает каждое входящее обращение, обучается, формирует базу знаний и помогает постоянно улучшать качество и скорость поддержки.