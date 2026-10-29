«Массово» — это сколько? Лингвист объяснил, как одно слово управляет восприятием новостей

Лингвист Иванов: слово «массово» может манипулировать восприятием

Общество

Использование слова «массово» при описании редких событий может вводить аудиторию в заблуждение и применяться для манипулирования восприятием информации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил старший преподаватель кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Петр Иванов.

По его словам, с точки зрения лингвистики употребление слов «массовый» и «массово» для описания редких событий может ввести читателя или слушателя в заблуждение, поскольку эти слова не указывают на конкретное число, а их смысл зависит от ожиданий адресата. При этом такое употребление тоже представляется корректным: массовыми называют в том числе редкие события, интенсивность которых превосходит ожидания человека.

Лингвист пояснил, что «массовый» и образованное от него наречие используются как для описания процессов с большим количеством участников, так и для обозначения явлений, которые наблюдаются чаще обычного; при этом массовость не обязательно подразумевает участие большинства людей. Провести общепринятую границу между массовостью и малочисленностью нельзя, поскольку эта граница субъективна, отметил Иванов. Он добавил, что обозначение количества в языке может быть точным, неопределенным или оценочным, и слова «массовый» и «массово» относятся к последней категории, так как их восприятие зависит от ожиданий говорящего и слушателя. По его словам, эти особенности придают таким словам определенный манипулятивный потенциал, однако вопрос об их запрете находится за пределами лингвистической компетенции и должен решаться с учетом юридических норм и этических стандартов журналистики.

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