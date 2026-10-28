Когда менять и сколько стоит: все о подготовке авто к зиме

Автоэксперт Кирилл Осипов рассказал « Газете.ru », во сколько россиянам обойдется подготовка автомобиля к зиме — и речь не только о покупке шин.

Комплект зимних шин распространенного размера 205/55 R16 стоит примерно ₽22–35 тыс., а для кроссоверов и машин с большими колесами цена будет еще выше. К стоимости шин нужно прибавить работы по монтажу и балансировке: в Москве комплексная замена четырех шин на 15‑дюймовых дисках может обойтись примерно в ₽5 тыс. Итоговая сумма зависит от диаметра и профиля шин, типа дисков и наличия датчиков давления. Например, если комплект шин стоит ₽25 тыс., а монтаж — ₽5 тыс., на подготовку уйдет уже ₽30 тыс. При этом перед записью в сервис стоит уточнить, какие именно операции и расходные материалы включены в заявленную цену.

Эксперт советует покупать новый комплект зимних шин заранее — не дожидаясь, пока остаточная глубина протектора приблизится к 4 мм. При выборе между шипованными и фрикционными моделями стоит ориентироваться на маршруты и состояние дорог: для поездок по обледенелым участкам и для езды по очищенному городскому асфальту требования различаются. Кроме того, важно соблюдать рекомендованные производителем автомобиля размеры и характеристики шин.

По закону зимние шины обязательны для легковых машин и легких грузовиков в декабре, январе и феврале, но ориентироваться только на календарные месяцы не стоит: погода может потребовать сменить резину раньше. Шины должны быть установлены на все колеса, напомнил Осипов.